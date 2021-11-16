 الهند تسجل أقل حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ حوالي 10 أشهر - بوابة الشروق
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الهند تسجل أقل حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ حوالي 10 أشهر

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 8:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 8:40 ص

سجلت الهند 8 آلاف و865 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ في أقل حصيلة إصابات يومية منذ 287 يوما؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و456 ألفا و401 مصاب.
وأفادت وزارة الصحة الهندية - وفق ما نقلته صحيفة /إنديا توداي/ اليوم /الثلاثاء/ - بأن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 463 ألفا و852 شخصا، بعد وفاة 197 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت أن 11 ألفا و971 حالة تماثلت للشفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 33 مليونا و861 ألفا و756 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 130 ألفا و793 حالة.
بسم - ك ف


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