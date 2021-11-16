 عالميا: إصابات كورونا ترتفع إلى 253.8 مليون.. والوفيات تتخطى 5 ملايين و106 آلاف - بوابة الشروق
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عالميا: إصابات كورونا ترتفع إلى 253.8 مليون.. والوفيات تتخطى 5 ملايين و106 آلاف

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 8:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 8:42 ص

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 253 مليونا و861 ألفا و192 حالة.
وأوضحت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم /الثلاثاء/ - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و106 آلاف و887 وفاة.
وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 47.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.9 مليون حالة.

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