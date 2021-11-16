الأمم المتحدة: فايزر وافقت على التصريح لشركات أخرى بتصنيع دواء كورونا لصالح الدول الفقيرة

أعلنت وكالة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن شركة الصناعات الدوائية الأمريكية فايزر، التي تشارك في تصنيع واحد من أهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وافقت على إعطاء تصريح للشركات من أجل تصنيع نسخ مكافئة من دواء تم ابتكاره للحد من مضاعفات الفيروس المستجد.

وذكرت وكالة "يونيت إيد"، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تأسست في الأصل للمساعدة في إيجاد خطوط إمداد رخيصة للأدوية المضادة لفيروس إتش.أي.في المسبب لمرض الإيدز وكذلك الملاريا والسل للدول الفقيرة، أن تجمعا لبراءات اختراع الأدوية يحمل اسم "مديسنز باتنت بول" سوف تحدد الشركات التي سوف تشارك في هذا البرنامج.

ويحمل الدواء الذي سوف يتم التصريح بتصنيعه اسم "بي إف – 07321332" وهو يساعد في الحد من مضاعفات فيروس كوفيد 19 على المرضى، وأظهرت المرحلة الثالثة من التجارب في بداية الشهر الجاري نتائج واعدة، وتم التقدم للحصول على موافقات الجهات التنظيمية على هذا الدواء.

وستسمح هذه التصاريح لشركات الأدوية في 95 دولة، تضم 53% من سكان العالم، بإنتاج هذا الدواء، وليس من المعروف حتى الآن سعر النسخة المكافئة من الدواء، أو مدى الاختلاف في السعر بين النسخة التي توزعها شركة فايزر والنسخة المكافئة.

وطالما استمرت جائحة كورونا تمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير مخاوف دولية بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، فلن تتقاضى فايزر أي رسوم نظير التصريح بتصنيع الدواء، وحتى عندما تنتهي هذه الظروف الطارئة، ومن المستبعد أن تتقاضى فايزر رسوم من الدول الأكثر فقرا في العالم.