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رئيس البرلمان العربي يهنئ الرئيس الفلسطيني بذكرى إعلان الاستقلال

مروة محمد:
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 3:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 3:12 م

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم، فلسطين بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لإعلان وثيقة الاستقلال، معربا عن تمنياته للشعب الفلسطيني بالتقدم والازدهار ونيل الاستقلال.

وثمن العسومي مواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الدفاع عن قضية بلاده وقيادة النضال المشروع للشعب الفلسطيني لممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وحقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى والمركزية، مشددا على دعم البرلمان العربي التام للسلطة الفلسطينية ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

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