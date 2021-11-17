منتخب مصر في التصنيف الثاني للفيفا بمرحلة حسم التأهل للمونديال

اختتمت مساء اليوم الثلاثاء، مباريات مرحلة المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي شهدت تواجد منتخب مصر بين عشرة منتخبات متأهلة إلى المرحلة النهائية مباشرة نتيجة تصدرهم المجموعات.

وستقسم المنتخبات العشرة إلى تصنيفين، بناء على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث سيلتقي كل فريق من التصنيف الأول مع منافس من الثاني ذهابًا وإيابًا، بناء على قرعة سيتم إجراءها لاحقًا وستقام مباراة الذهاب في بلد التصنيف الثاني أولا ومن ثم مباراة الإياب في التصنيف الأول.

في حالة إقامة القرعة في شهر ديسمبر، فإنه سيتم الاستناد إلى تصنيف شهر نوفمبر الصادر من فيفا، والذي يضع المنتخب المصري في التصنيف الثاني ضمن عدد النقاط خاصة بعد فوز منتخب تونس أمام زامبيا والذي كان بمثابة الفرصة الأخيرة للفراعنة للصعود إلى التصنيف الأول.

وفي هذه الحالة سيكون تصنيف المنتخبات قبل القرعة كالتالي:

المستوى الأول

1 - منتخب السنغال 1564.95 نقطة .

2 - منتخب تونس 1525.3 نقطة.

3 - منتخب المغرب 1513 نقطة.

4 - منتخب الجزائر 1509.04 نقطة.

5 - منتخب نيجيريا 1478.18 نقطة.

المستوى الثاني

6 - منتخب مصر 1447.85 نقطة.

7 - منتخب غانا 1424.87 نقطة.

8 - منتخب الكاميرون 1418.21 نقطة.

9 - منتخب مالي 1412.39 نقطة.

10 - منتخب جمهورية الكونغو 1357.61 نقطة.

إلا أن الإعلان الرسمي من الفيفا بموعد القرعة والشهر الذي سيستند إلى تصنيفه في القرعة قد يغير من التصنيف الذي سيتم الاعتماد عليه.

اما في حالة إقامة القرعة في نهاية شهر ديسمبر، أو خلال يناير أو فبراير المقبلين، فإنه من الوارد أن يتم الاعتماد على أحد التصنيفات الصادرة في نفس الثلاثة أشهر، وسيكون منافس مصر المحتمل وقتها وهي: السنغال، وتونس، والمغرب، والجزائر، ونيجيريا.

ومن الوارد أن يتم إضافة النقاط الخاصة بمباريات كأس العرب، نظرًا لتنظيمها تحت شعار فيفا، مع احتمالية إضافة نقاط مباريات كأس أمم أفريقيا أيضًا.