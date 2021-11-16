موريتانيا توقع اتفاقية للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي مقابل 57 مليون يورو سنويا

وقّعت الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي اتفاقية في مجال الصيد، لمدة خمس سنوات.

وذكرت وزارة الصيد الموريتانية -في بيان- أن الاتحاد الأوروبي سيدفع 57 مليون يورو سنويا للحكومة الموريتانية مقابل اصطياد البواخر الأوروبية للقشريات وأسماك أعماق البحار والتونة وأسماك السطح لما يقارب 290 ألف طن سنويا، في المياه الموريتانية.

وأضافت الاتفاقية الجديدة أن الاتحاد سيدفع 16,5 مليون يورو إضافية "توزع على فترة البروتوكول"، وذلك في إطار دعم قطاع الصيد وإسناد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموريتانية من خلال اتخاذ تدابير متفق عليها من الجانبين.

وينص البروتوكول الجديد على "تعديل منطقة اصطياد فئة أسماك السطح على المدى القصير اعتمادا على الآراء العلمية المناسبة، والتي سبق أن صدرت عن اللجنة العلمية المشتركة المستقلة".

ويتضمن البروتوكول ملحقا جديدا يخص الشفافية، ويهدف إلى تسهيل جمع البيانات ونشر المعلومات حول أنشطة جميع الأساطيل العاملة في المياه الموريتانية.

ويشير البروتوكول إلى أن "هذا الغلاف المالي سيكون موضع متابعة من طرف اللجنة التي نصت عليها الاتفاقية، وهي تجتمع مرة كل سنة على الأقل، ومن خلال متابعة منتظمة للأنشطة، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط".

يذكر أن الطرفين كانا قد أبرما في يوليو 2015 في نواكشوط اتفاقا مدته 4 سنوات يسمح بمقتضاه للصيادين الأوروبيين بالعمل في المياه الموريتانية في حدود 280 ألف طن من الأسماك سنويا (باستثناء الأخطبوط المخصص للصيادين الموريتانيين)، مقابل حوالي 60 مليون يورو، منها أكثر من 4 ملايين مخصصة لدعم جمعيات الصيادين الموريتانيين.