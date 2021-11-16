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مباحثات موريتانية سعودية لتعزيز العلاقات بين البلدين

علم السعودية
علم السعودية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 8:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 8:27 ص

بدأ وفد موريتاني رفيع المستوى مساء الإثنين زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية.
وذكر بيان للحكومة الموريتانية بأن الوفد يضم وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، وأن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين.
وأضاف البيان أن الوفد التقى في العاصمة السعودية الرياض بالرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، وجرى خلال اللقاء استعراض واقع وآفاق العلاقة القديمة والوطيدة بين موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية الذي واكب المسيرة التنموية للبلاد منذ ما يقارب 4 عقود في عدة مجالات.


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