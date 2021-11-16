تسلمت موريتانيا 326 ألفًا و400 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية -في بيان اليوم الثلاثاء- أن تلك اللقاحات مقدمة من إسبانيا، في إطار مبادرة الوصول العالمي للقاحات كوفيد-19 (كوفاكس).

ووفق آخر إحصائية صدرت مساء أمس الاثنين، بلغ عدد الملقحين ضد كورونا في موريتانيا مليونًا و40 ألفًا و443 شخصًا.

وحصلت موريتانيا على ما مجموعه قرابة مليونين ونصف المليون جرعة من اللقاحات؛ مما ساهم في تلقيح قرابة 40% من المستهدفين والبالغ عددهم مليونين و600 ألف مواطن.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الموريتانية، بلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا 38 ألفًا و188 حالة منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 36 ألفًا و636 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 807 حالات.