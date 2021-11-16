أزهري يستنكر مزاعم سرقة الجن للمنازل: اتصل بشرطة الجن خليها تجيلك

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الرواق الأزهري، إن الجن موجود كما ذكر القرآن والأديان السماوية الأخرى، إضافة إلى أن الإيمان به واجب، منوهًا إلى أنه لا يمكن نسب المصائب والعقبات التي يتعرض لها الإنسان إلى الجن وترك الأسباب الحقيقية لتلك الأمور.

واستنكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، مزاعم سرقة الجن للمنازل، قائلًا: «الأمر يتيح الفرصة أمام النصابين والحرامية لسرقة المواطنين، ومن يقول هذا يتصل بشرطة الجن خليها تجيلك».

ونوه إلى أن انتشار تلك المزاعم يؤدي إلى نشر الرعب في المجتمع ونشر اعتقادات غريبة وعجيبة، مؤكدًا أن الجن بنص القرآن الكريم له حدود معينة، ولا يستطيع أن يقترب من عباد الله المخلصين.

وأكد المشرف على الروق الأزهري، أن الجن لا يستطيع سوى الوسوسة للإنسان لا أكثر أو أقل، موضحًا أن قول «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يبعد الشياطين عن الإنسان ووسوستهم.

ولفت إلى أن الجن لا يستطيع الخروج عن قانونه، متابعًا: «لو خرج عن قانونه في صورة كلب أو طفل فإن الصورة التي خرج بها تتحكم فيه ومن السهل قتله، الجن لا يستطيع أن يخرج سوى في شكل ومضة خفيفة ويعرف حدوده».

وأشار إلى أن الجن لا يتزوج غير من بني جنسه والإنسان لا يستطيع الزواج من الجن، مضيفًا أنه لا يستطيع الاقتراب من باب مغلق، كما أوصى النبي محمد بالاستعاذة بالله من هذا العالم الخفي.