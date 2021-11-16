قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ قانون مواجهة الأوبئة يحمل أهمية كبيرة بعدما تعرضت مصر لجائحة كورونا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، أنّ إعداد القانون تم بأفضل صيغة دستورية، لافتًا إلى أنّه القانون غير دائم ليكون الأمر في نطاق فترات الأوبئة.



وأوضح أن أحد المواد العقابية تضمنت أن من ينشر أخبارًا كاذبة أو خاطئة في إطار الأوبئة يعاقب في إطار الحبس والغرامة أو أحدهما، مشيرًا إلى أنّ هذا البند أثار تخوف بعض النواب.



وذكر أنّ هناك شائعات كثيرة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن كورونا وانتشار الجائحة وخطورتها واللقاحات.



في الوقت نفسه، أوضح النائب أنّ الصحفي يحظى بحماية دستورية وقانونية، وهو ما دفع لجنة الصحة لإضافة جزء إلى هذه المادة وهو "مع الأخذ في الاعتبار المواد الدستورية والقانون الذي يحمي الصحفيين".



وشدّد على أنّ تلك الزيادة تبعث برسالة طمأنة للجميع بأنّ الأمر يتعلق فقط بأن ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي يُكدّر الأمن والسلم العام.



ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس نهائيًّا، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وقوفا على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة.



ويمنح القانون، رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ نحو 25 تدبيرا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.