 الولايات المتحدة تطالب رعاياها مجددا بمغادرة إثيوبيا فورا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تطالب رعاياها مجددا بمغادرة إثيوبيا فورا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 10:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 10:25 ص

حضت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها مجددا على مغادرة إثيوبيا فورا، محذرة من أنه لن تكون هناك عملية إجلاء أخرى على غرار التي نفذت في أفغانستان.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس اليوم الثلاثاء، عن خشيته من أن يسود اعتقاد خاطئ بأن ما حدث في أفغانستان هو أمر يمكن القيام به في أي مكان في العالم، وفقا لما أوردته قناة الحرة الأمريكية.

وكانت واشنطن قد أرسلت آلاف الجنود إلى مطار كابول في منتصف أغسطس الماضي حين استولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان قبل استكمال الجيش الأمريكي انسحابه من البلاد، وذلك لتنفيذ عملية إجلاء طارئة.

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