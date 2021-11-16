مستشار الرئيس للصحة: ندرس تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة ضد كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ حصول الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة على لقاح كورونا لا يزال قيد الدراسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الاثنين، أن اللقاح الذي قد يُستخدم لهذه الفئة هو لقاح فايزر لكن الجرعة ستكون ثلث حجم الجرعة التي تحصل عليها الفئات العمرية الأكبر.

وأوضح أنه تتم دراسة هذه العملية بعناية شديدة علميًّا وفنيًّا بدقة متناهية من قِبل فريق علمي متخصص.

وتمنى تاج الدين، حصول 40 مليون شخص على لقاح كورونا بحلول نهاية العام الجاري، مشدّدًا على أن كل خطوة يتم إتباعها تسير وفقًا لدراسة معمقة علميًّا وفنيًّا.

وأشار إلى إجراء تحليلات ومراجعة شاملة من مختلف المصادر وذلك من أجل التأكّد من مأمونية وفاعلية أي لقاح.