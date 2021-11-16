 محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الموجه 18 لإزالة التعديات على أراضى الدولة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الموجه 18 لإزالة التعديات على أراضى الدولة

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 4:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 4:16 ص

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة أعمال المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

من جانبه ، تابع نائب المحافظ أعمال الازالة الجاري تنفيذها لعدد من الحالات بقرية اسطال بمركز سمالوط، والتي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية، حيث أكد على أن أعمال الإزالة تجري في كافة المراكز والمدن ولن يتم التهاون أو التراجع في استرداد حق الدولة، مشيراً إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وخلال جولته بمركز سمالوط وجه نائب محافظ المنيا، رئيس مدينة سمالوط، بإزالة ورفع كافة الإشغالات في المدينة مع تكثيف الحملات في نطاق مستشفى سمالوط المركزي، والاهتمام بأعمال النظافة.

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