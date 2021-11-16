وزير الاقتصاد الفرنسي يحقق في واقعة فقدان مسنة ثمانينية 90 ألف يورو من السندات

فتح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، تحقيقاً لفحص ملف سيدة مسنة تبلغ من العمر (80 عاماً)، خسرت ما يقرب من 90 ألف يورو في أذون الخزانة.

وذكرت محطة إل.سي إي. الفرنسية أن تلك المرأة الثمانينية، قد خسرت ما يقرب من 90 ألف يورو في أذون الخزانة، فيما لم تكن وزارة الخزانة الفرنسية في مدينة تولون لتحذرها من تغيير في القانون يقلل من صلاحية هذه الأذون، وقد رفضت الدولة تعويضها حتى الآن. لكن وزير الاقتصاد أشار إلى أنه سيعيد النظر في هذا الملف.

وسيقوم وزير الاقتصاد برونو لو مير "بإعادة فحص" ملف فرانسين شافارد، التي خسرت ما يقرب من 90 ألف يورو من أذون الخزانة، حيث ترفض الدولة حتى الآن تعويضها.

بدأت القضية في عام 1996، عندما اشترت فرانسين شافارد وزوجها، الذي توفي منذ ذلك الحين، 72 من أذون الخزانة بمبلغ 89944.92 يورو، وكانت صالحة في ذلك الوقت لمدة 30 عامًا. لكن في عام 2008، أدى تغيير في القانون إلى تغيير صلاحيتها: سيتم الآن وصفها أو انتهاء صلاحيتها في عام 2013.

على الرغم من للحصول على قسائم نقدية بين عامي 2009 و 2011، لم تبلغ أحد فرانسين شافارد بهذا التغيير، على حد قولها. في عام 2017، عندما سعت للحصول على قسائم أخرى، تم رفضها ، وبالتالي قررت تقديم استئناف إلى المدافع عن الحقوق.

وقد طلبت مرارًا وتكرارًا من وزارة الحسابات العامة ووزارة الاقتصاد والمالية طلب "مراجعة خيرة لهذا الملف" ومنح سداد القسائم "بشكل استثنائي" وباسم "حقوق الملكية" . لكن الإدارة رفضت الطلب، معتقدة أن الدولة ليس لديها التزام بالمعلومات فيما يتعلق بالقانون الجديد الذي عدل تقادم السندات.

في بيان صحفي، شجبت" المدافعة عن الحقوق كلير هادون التي قررت، نشر تقريرها الخاص في الجريدة الرسمية، حول إخفاقات الدولة في هذه القضية. وتعتبر على وجه الخصوص أن خزينة تولون ارتكبت "أخطاء" تورط السلطات الفرنسية.

وردا على سؤال حول الموضوع، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير: "لقد تأثرت جدًا بهذه القضية"و"إذا لم يتم تحذيرها (من التغيير في القانون) ، فمن الضروري بالفعل إعادة النظر في الموضوع".