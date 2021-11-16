قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تنفذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة من خلال 3 برامج رئيسة، موضحًا أنها تشمل إزالة التراكمات وإنشاء محطات وسيطة وتدوير المخلفات.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «الأخبار»، المذاعة عبر فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، أن تدوير المخلفات يؤدي إلى إنتاج سماد عضوي ووقود يستخدم لتوليد الطاقة في مصانع الأسمنت بديلًا عن الفحم الملوث للبيئة والمكلف لفاتورة واردات الدولة المصرية.

ولفت إلى أن المنظومة تشمل إقامة المدافن الصحية الآمنة، موضحًا أن تلك المدافن تساهم في دفن ما يتراوح بين 20% إلى 25% من إجمالي المخلفات بطريقة علمية وآمنة للصحة العامة.

وأشار متحدث التنمية المحلية، إلى أن البرنامج الثاني للمنظومة يشمل عقود تشغيل وإدارة عمليات الجمع السكني ونظافة الشوارع والميادين والمحاور وإدارة المحطات الوسيطة، قائلًا إن البرنامج تتم متابعته على مستوى 4 مناطق في القاهرة.

وأوضح أن شركة «انفيرو ماستر» للخدمات البيئية وتدوير المخلفات تدير عمليات الجمع السكني ونظافة الشوارع والميادين والمحاور داخل المنطقة الشرقية، متابعًا أن شركة «ارتقاء» مسؤولة عن الأحياء التسعة للمنطقة الغربية.

وعقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس، مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بحضور كل من إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وجيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة.