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الزمالك: لن نترك «خازوق» في عقد بنشرقي


نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 4:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 4:18 م

فسر طارق جبريل، أمين الصندوق بإدارة نادي الزمالك، السبب وراء تأجيل خطوة تجديد تعاقد اللاعب المغربي، أشرف بنشرقي، مهاجم الفريق.

قال جبريل "في البداية، كانت المشكلة في راتبه، بالطبع رفعنا الراتب، وتوصلنا لحل معقول ثم وضع اللاعب مشكلة ثانية وهي الشرط الجزائي، وأكدنا على أننا لن نقبله، وصرحنا به في وسائل الإعلام".

أضاف عبر قناة ETC "من غير المقبول أن نجدد للاعب بمبلغ عال، ثم يلاعبنا ويرمي لنا قرشين ويترك النادي".

ألمح "قد ينفع هذا الأسلوب مع إدارة أخرى، تلجأ لشو إعلامي، ولا يعرف أن هناك "خازوق" في العقد".

شدد أمين صندوق الزمالك  "لن نترك خازوق في العقد للإدارة الجديدة، فالشرط الجزائي قليل جدا، ويريد تفعيله في أي فترة انتقالات".

وأتم طارق جبريل تصريحاته "بالتأكيد المدير الفني باتريس كارتيرون يريد استمرار بنشرقي، ونتشاور مع المدرب الفرنسي بشأن البدائل المحتملة".


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