وزير الاتصالات: نسعى لإطلاق تطبيق لبوابة مصر الرقمية عبر الهواتف

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أداء الحكومة بالعاصمة سيشهد مشاركة أوسع بين الوزارات، وقدرة أكبر على تبادل البيانات، بحيث يحصل المواطن على الاستحقاقات والخدمات من منفذ واحد دون تكلفته عناء الانتقال بين أروقة الأجهزة الحكومية لتجميع المستندات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة.

وأشار طلعت إلى أبرز الجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي بمختلف القطاعات، ومنها منظومة "الرقم القومي للعقارات"، بحيث يخصص لكل عقار رقم قومي متفرد، والذي يعد بمثابة حوكمة للمنظومة، مضيفًا أن هناك تكرارية في أسماء الشوارع مما له أثر سلبي على دقة البيانات واستخدامها في مختلف القطاعات.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق تطبيق لبوابة مصر الرقمية عبر الهواتف المحمولة، لتوفير كافة الخدمات التي توفرها منصة "مصر الرقمية" على البوابة الإلكترونية، متابعًا أن ذلك يأتي انطلاقا تلبيه لتفضيل العديد من المواطنين استخدام الخدمات عبر المحمول.

وأضاف أن "منصة مصر الرقمية" تقدم العديد من الخدمات، مضيفا أن المنصة أطلقت ٩٤ خدمة للمواطنين بالتعاون مع مقدمي الخدمة الداخلية والتموين وغيرها، مشيرًا إلى العمل على زيادة الخدمات المقدمة لتتجاوز الـ١٠٠ خدمة عبر منصة مصر الرقمية.