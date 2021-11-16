 روسيا ترفع قيود الطيران عن عدد من الدول اعتبارا من ديسمبر المقبل - بوابة الشروق
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روسيا ترفع قيود الطيران عن عدد من الدول اعتبارا من ديسمبر المقبل

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 11:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 11:57 ص

قررت روسيا، اليوم الثلاثاء، رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد على الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة إلى عدد من الدول، من بينها كوبا والمكسيك، ابتداء من الأول من ديسمبر المقبل.

وقالت اللجنة المعنية بمكافحة كورونا في روسيا، في بيان، أوردته وكالة أنباء تاس الروسية: "اعتبارا من الأول من ديسمبر 2021، تستأنف روسيا الرحلات الجوية مع الأرجنتين وبنجلاديش والبرازيل وكوستاريكا ومنغوليا على أساس متبادل".

كما تقرر زيادة عدد الرحلات الجوية إلى إيطاليا وقيرغيزستان وكازاخستان وأذربيجان وفيتنام انطلاقا من التاريخ نفسه.


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