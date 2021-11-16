وفد من ممثلي وكالات السفريات الألمانية يزور تونس تمهيدا لاستئناف الرحلات السياحية

يزور تونس وفد يضم ممثلي وكالات السفريات الألمانية تمهيدا لاستئناف الرحلات السياحية مع تحسن الوضع الوبائي بشكل كبير في البلاد.

وقالت وزارة السياحة التونسية، إن الوفد الألماني وصل، اليوم الثلاثاء، للتعرف على أهم المقومات السياحية ومعاينة البروتوكول الصحي الخاص بالقطاع السياحي ومختلف الإجراءات الوقائية لاستقبال السياح.

وأوضح الوزير محمد المعز بلحسين أنه يجري تطبيق البروتوكول الصحي بشكل صارم في كل المنشآت السياحية، علاوة على البروتوكول الخاص بالمتاحف والمواقع الأثرية وغيرها من المزارات السياحية.

ويتضمن برنامج الوفد الألماني زيارة أبرز المواقع السياحية بالعاصمة ومناطق أخرى.

وتعد السوق الألمانية من أبرز الأسواق التقليدية للسياحة التونسية لكنها تراجعت منذ بداية تفشي الفيروس في 2020.

ومع تحسن الوضع الوبائي في تونس رفعت عدة دول أوروبية ومن بينها ألمانيا تونس عن القائمة الحمراء، ما يمهد لاستئناف حركة السفر والرحلات السياحية.

وقبل أسابيع قال وزير السياحة علي المرابط، إن القطاع يشهد انتعاشا تدريجيا مع تحقيقه لنمو في العائدات بنسبة 7% حتى يوم 20 أكتوبر الماضي من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وأشار الوزير إلى أن الوضع الوبائي في البلاد اليوم، يعتبر جيد مع توسع حملات التطعيم المكثفة ضد فيروس كورونا.