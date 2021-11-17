 طارق قنديل: مجلس الأهلي نفذ 90% من البرنامج الانتخابي - بوابة الشروق
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طارق قنديل: مجلس الأهلي نفذ 90% من البرنامج الانتخابي


نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 11:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 11:46 م

قال طارق قنديل المرشح على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، إنه تم تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي قدموه لأعضاء الجمعية بالنادي الأهلي قبل 4 سنوات، بنسبة 90%.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن ما لم يتم تحقيقه هو الذي حالت بعض الظروف مثل أزمة كورونا دون تنفيذه.

وأكد قنديل، أن الأهلي شهد طفرة في الإنشاءات غير مسبوقة بلغت القيمة التعاقدية نحو 1.3 مليار جنيه.

وأوضح أنّ أول لائحة تم وضعها للنادي الأهلي كانت عام 1908، وأن اللائحة الحالية وضعها أبناء النادي وتضمن حق المرأة والطفل، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة المنتهية مدته واجه الكثير من التحديات، وتمكن من تجاوزها.

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