 رئيس جامعة سوهاج: عدد قليل من الطلبة لم يحصلوا على لقاح كورونا.. ووفرنا نقطة تطعيم - بوابة الشروق
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رئيس جامعة سوهاج: عدد قليل من الطلبة لم يحصلوا على لقاح كورونا.. ووفرنا نقطة تطعيم

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 6:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 6:24 ص

قال الدكتورة مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إنه لم يُسمح لأي طالب بدخول الجامعة بدءًا من أمس الاثنين إلا بإشهار كارت الحصول على لقاح كورونا ويتم هذا الإشهار من بعد منعًا لحدوث تزاحم.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الاثنين، أنَّه وجه الطلاب بعدم الاعتماد على تصوير الكارت عبر الهاتف المحمول ثم يطلب من فرد الأمن الإطلاع عليه باعتبار ذلك يُزيد من الاحتكاك والتزاحم.

وأشار إلى أنَّ عددًا قليلًا من الطلبة ممن لم يكن بحوزتهم الكارت، بعضهم نسيه في المنزل، آخرون لم يحصلوا على اللقاح، مشيرًا إلى إتاحة نقطة تطعيم خارج بوابات الجامعة.

وأفاد بأنه يتم توجيه الطالب الذي لم يحصل على اللقاح إلى هذه النقطة ليتم تمكينه من دخول الجامعة والانخراط في عمليته التعليمية.

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