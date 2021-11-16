إزالة 10 حالات تعد على أراضي الدولة بمساحة 3173 متر مربع في إسنا بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة ومنافع ري بناحية قرية النجوع ونجع الشيخ فضيل، في إطار مواصلة أعمال الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة.

وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة عدد 10 حالات تعدي، منها 7 حالات مخالفة بمساحة 829 متر مربع عبارة عن أسوار وأحواش من الطوب اللبن والطوب الأبيض، وعدد 3 مخالفات بمساحة 2344 متر مربع عبارة عن تعدي بالتجريف والزراعة متعدية على حرم الري دون سند من القانون.