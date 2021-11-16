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المنتج محسن جابر: أعمال أم كلثوم ليست من حق صوت القاهرة.. والشركة: لدينا توكيل

ام كلثوم
ام كلثوم
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 10:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 10:13 م
قال المنتج محسن جابر، إنه لا يوجد حكم قضائي بأحقية شركة صوت القاهرة في أعمال كوكب الشرق أم كلثوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، أنّ الحكم القضائي الصادر يتضمن إنهاء العقود المبرمة وورثة أم كلثوم المحررين في 1991 و1993.

وتابع: "منذ أشهر حدثت نفس المشكلة وذات الشائعات بأن الشركة حصلت على حكم قضائي بأحقيتها في الأعمال، لكن والمجلس الأعلى للإعلام أكّد حقي في الأمر".

في المقابل، قال المهندس حسام لطفي إنّ هناك توكيلًا في الشهر العقاري من ورثة أم كلثوم بأن شركة صوت القاهرة هي الوحيدة المالكة لأعمالها.

ونفى أن تكون أم كلثوم قد تعاملت بنظام المنتج المنفذ لأعمالها، لافتًا إلى تواصل "صوت القاهرة" مع شركة الاتصالات لإثبات حقها في الأمر.

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