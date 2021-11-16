سفير القاهرة لدى باريس: نبذل جهودا كبيرة لتطوير التعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية

قال علاء يوسف، سفير القاهرة لدى باريس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تعليمات بإيلاء ملف التعليم أولوية في التحركات والاتصالات مع كل الدول الأخرى، مؤكدًا أن السفارة والمكتب الثقافي التابع لها تبذلان جهودًا كبيرة في تطوير التعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية.

وأضاف يوسف، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن السفارة حريصة على تنفيذ اتفاقيات تعاون وتوأمة بين الجامعات الفرنسية والجامعات الحديدة المنشأة في مدينة الجلالة والعلمين الجديدة.

وأشار إلى أن الجامعات الفرنسية تشرف على المناهج الدراسية داخل الجامعات المصرية، قائلًا إن وفدًا من جامعة ليون تفقد جامعة العلمين الجديدة وعادوا بانطباعات إيجابية أدت إلى توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعتين.

ولفت سفير القاهرة لدى باريس، إلى أن عددًا كبيرًا من الطلاب المصريين يدرسون في فرنسا بمختلف الدرجات سواء ما قبل الجامعي والجامعي والدراسات العليا، مشيرًا إلى أنهم يحظون بمتابعة من المكتب الثقافي للسفارة.

وأوضح أنه اجتمع مع الطلاب منذ أسبوعين لمتابعة أخبارهم؛ وخاصة أنهم سفراء لمصر في جامعاتهم، متابعًا: «نعمل على التواصل معهم ومن خلالهم مع الجامعات للاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها تلك الجامعات للتعاون خاصة في المجالات العلمية».