التعليم الفني: كمية الفتيات المُقبلات على تخصص الطاقة الشمسية في أسوان مهولة

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة في طريقها نحو تحسين جودة التعليم الفني وتحسين مدى تلبيته لاحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أنها لم تصل إلى الحالة المثالية في هذا الصدد.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، المذاع عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، أن الوزارة تسابق التكنولوجيا في مجال التعليم الفني خلال الـ4 سنوات الأخيرة، مستشهدًا بالمصنع المُنشأ داخل مصر لإنتاج الماكينات المستخدمة في الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار إلى أن الفني يصمم البرنامج المسؤول عن تشغيل تلك الماكينات التي تشكل المنتجات من أي مادة سواء الحديد أو النحاس أو التيتانيوم أو البلاستيك، موضحًا أن مصر تتعاقد في هذا الصدد مع شركة أوروبية يابانية لديها عقد لتصنيع تلك الماكينات على أرض الدولة.

ولفت نائب وزير التعليم، إلى أهمية التعليم الفني التقليدي كالنجارة والخراطة والسباكة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن التكنولوجيا تتغير يوميًا الأمر الذي يتطلب مواكبة تلك التغيرات وتلبية احتياجات المهن الجديدة الموجودة.

وذكر أن أسوان من المحافظات الرائدة في التعليم الفني؛ بسبب وجود محطة بنبان للطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن أكثر من 70% من طلاب المدارس الإعدادية بأسوان مقبلون على التعليم الفني، إضافة إلى أن كمية الفتيات المُقبلات على تخصص الطاقة الشمسية في أسوان مهولة.