رئيس مدينة ملوى يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرية المعصرة

عقد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى بالمنيا، اجتماعاً بديوان الوحدة المحلية بمسئولى القطاعات المنفذة لمشروعات حياة كريمة، ومتابعة اخر التطورات بالمشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية المعصرة.

جاء ذلك بحضور اكرام محمود نائب رئيس المركز ومؤمن صلاح رئيس قرية المعصرة و مسئولين القطاعات المنفذة للمشروعات " الغاز ـ الاتصالات ـ مياة الشرب والصرف الصحى ـ الابنية التعليمية ـ جهاز التعمير" وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات اثناء التنفيذ، مؤكداً على ضرورة الالتزام بمواعيد التسليم من الجهات المنفذة للمشروعات.