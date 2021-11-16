بدء حجز دورة أساسيات التحول الرقمي بجامعة الأقصر

أعلنت جامعة الأقصر عن بدء حجز الدورة التدريبية “أساسيات التحول الرقمي”، على أن يتم سداد قيمة الدورة التدريبية والاختبارات والشهادة ( ٨٤٠ جنيها) لشهادة التحول الرقمي كشرط للمنح دبلومة – ماجستير – دكتوراه و ٣٦٠ جنيه في حالة الترقي لأستاذ مساعد – أستاذ) وذلك من خلال ماكينة الدفع الإلكتروني بخزينة كلية الفنون الجميلة أو خزينة كلية الحاسبات والمعلومات، ويتم تسليم إيصال الدفع أو صورة منه بمركز المعلومات بالمقر الرئيسي للجامعة بالعوامية.

ونظرا للإجراءات الاحترازية، سوف يتم عقد الدورة أون لاين لمدة ٣ أسابيع والاختبارات حضوريا لمدة يومين، علما بأن هذه الشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ولا يوجد أي جهة أخرى حكومية أو خاصة في نطاق محافظة الأقصر تمنح هذه الشهادة سوي مركز التدريب عَلِى التحول الرقمي بالجامعة.