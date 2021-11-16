عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد مثول رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة لأول مرة منذ أكثر من ستة أشهر في قضايا الفساد الموجهة ضده.

ودخل نتنياهو قاعة المحكمة برفقة محاميه، وابنه الأصغر أفنير، واثنين من أنصار حزب الليكود.

وطلب محاموه تأجيل جلسة اليوم، بعد تقارير تفيد بأن شاهدا آخر قدم أدلة جديدة تزعم أن زوجة نتنياهو، سارة، قبلت سوارا باهظ الثمن كهدية من صديقين ثريين لنتنياهو، هما المنتج الهوليوودي أرنون ميلشان، والملياردير الأسترالي جيمس باكر.

وقال المحامون إن رئيس الوزراء السابق وزوجته فوجئا بالمزاعم الجديدة، ولهما الحق في دراسة الأدلة قبل أن يتحدث الشاهد، نير حيفتس، وهو مساعد سابق لنتنياهو.

وكان الوجود الأمني حول مقر المحكمة أقل بكثير، مقارنة بالجلسات السابقة، عندما كان نتنياهو لا يزال رئيسا للوزراء.

يُذكر أن نتنياهو يتهم بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول رشاوى في ثلاث قضايا منفصلة، تتعلق الأولى بتلقي نتنياهو المزعوم لهدايا بمئات الآلاف من الدولارات من أصدقاء أثرياء، بينهم ميلشان وباكر.