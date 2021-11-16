3 أحزاب ألمانية تعتزم طرح معاهدة الائتلاف الأسبوع المقبل

أعلنت 3 أحزاب في ألمانيا هي "الاشتراكي الديمقراطي، والخضر، والديمقراطي الحر"، اليوم الثلاثاء، تمسكها بالخطة الخاصة بطرح معاهدة الائتلاف المحتمل في الأسبوع المقبل.

يذكر أن الائتلاف من المحتمل أن يتولى حكم ألمانيا في الأعوام الأربعة المقبلة خلفا لحكومة المستشارة أنجيلا ميركل، يطلق عليه اسم ائتلاف "إشارة المرور" لأن ألوان شعارات الأحزاب الثلاثة هي نفسها ألوان إشارة المرور (الأحمر والأخضر والأصفر).

وأعرب أمناء الأحزاب الثلاثة عن رضاهم عن وضع المفاوضات حتى أمين عام حزب الخضر الذي خرج من أروقته انتقادات للحلول التوافقية التي توصلت إليها الأحزاب الثلاثة فيما يتعلق بحماية المناخ.

وقال الرئيس التنفيذي لحزب الخضر ميشائيل كيلنر: "أنا راض عن الكثير من النتائج الأولية التي تم التوصل إليها"، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عمل شاق يتعين القيام به لكنه رأى أن الأمور تسير قدما.

يذكر أن 21 مفاوضا رئيسيا في الأحزاب الثلاثة بدأوا منذ أمس الاثنين التشاور حول النتائج التي توصلت إليها مجموعات العمل التي تتكون من 22 مجموعة، وحاول المفاوضون تسوية النقاط الخلافية العالقة.

ووصف كيلنر جو المفاوضات بالبناء الجيد، وقال إن الدقة لها الأولوية عن السرعة، وإن المشاورات ستتواصل غدا الأربعاء وبعد غد الجمعة على أن يتم عقد لقاء آخر يوم الاثنين المقبل.

ومن جانبه، قال الأمين العام للحزب الليبرالي، فولكر فيسنج، إنه لا يرغب في الاستعجال، مضيفًا أن المحادثات مضت قدما حتى الآن "بصورة أسرع قليلا" مما كان يتوقع، ورأى أن المفاوضات تعتبر من قبيل الأعمال التي تتطلب بذل مجهود.

وأعرب الأمين العام للحزب الاشتراكي لارس كلينجبايل عن قناعته بأن الأحزاب الثلاثة ستتمكن من الحفاظ على الجدول الزمني، مضيفًا: "اتفقنا على الكثير من الأشياء بالفعل، ولكن هناك خلافات سنتحدث عنها بشكل مكثف".