 جامعة الوادي الجديد: تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكامل.. و96% من الطلاب - بوابة الشروق
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جامعة الوادي الجديد: تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكامل.. و96% من الطلاب

عمرو بحر:
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 4:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 4:08 م

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، تكليف ماهر حسين أمين عام الجامعة، وأكرم دياب مدير إدارة الأمن بالجامعة، بمتابعة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء على البوابات الرئيسية للدخول بالجامعة؛ حتى لا يُسمح بدخول الحرم الجامعي إلا للحاصلين على لقاح كورونا.

وأضاف طنطاوى، في تصريحات صحفية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم توجيه عمداء الكليات بمتابعة تفعيل قرار مجلس الوزراء داخل كل كلية على مدار اليوم، مشيرا إلى أن الجامعة طعمتأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بنسبة ١٠٠ %.

وفيما يتعلق بالطلاب، أوضح أنه تم تلقيح نسبة ٩٦% من الطلاب، مشيرًا إلى تخصيص فرق تطعيم ثابتة بمركز التطعيم بالمبنى الإدارى للجامعة، ومتحركة بالكليات لتطعيم الطلاب والعاملين غير الحاصلين على اللقاح فوريا.

 


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