 فيديو| سقوط مؤلم.. مسلحة حوثية تسقط من أعلى سيارة خلال عرض عسكري - بوابة الشروق
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فيديو| سقوط مؤلم.. مسلحة حوثية تسقط من أعلى سيارة خلال عرض عسكري

السقوط
السقوط
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 5:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 5:49 م
انتشر مقطع فيديو، نال سخرية من نشطاء يمنيين، يوثّق لحظة سقوط سيدة حوثية مسلحة، مما تُعرف بـ"كتائب الزينبيات"، من سيارة عسكرية أثناء عرض للمليشيات المدعومة من إيران.

وأظهر الفيديو الذي لم تتخط مدته، ثلاثة ثوان، مسلحة حوثية وهي تهم بالنهوض بينما كانت السيارة تبدأ في السير، ففقدت السيدة توازنها وسقطت من أعلى السيارة.

ونال هذا الفيديو سخرية كبيرة من نشطاء يمنيين واعتبروه يظهر ضعف المليشيات التي أشعلت حربًا مستمرة منذ صيف 2014، وخلّفت وراءها أزمة إنسانية تُصنّفها المنظمات الدولية بأنّها الأشد بشاعة على مستوى العالم.

وزينبيات الحوثي - التي تتبعها السيدة الحوثية - كتائب نسائية ظهرت في صنعاء عقب سيطرة الانقلابيين على العاصمة عام 2014.

ووصل عدد الزينبيات (المجندات الحوثيات) إلى أكثر من أربعة آلاف امرأة، تلقين تدريباتهن بدورات عسكرية على أيدي خبراء وخبيرات من إيران ولبنان والعراق في صعدة وصنعاء وذمار وعمران.



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