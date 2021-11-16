قالت الفنانة رانيا يوسف، إنّ لديها ثلاثة كلاب وكثيرًا من القطط في منزلها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "اسألني" على شاشة "cbc"، مساء الاثنين، أنّ دورها في مسلسل عائلة الحاج متولي هو أكثر الأدوار الذي منحها شهرة وانتشارًا.

وأشارت إلى أنّ أصعب دور قدّمته كان "صافي سليم" في مسلسل أهل كايرو، موضحة أنّ أكثر مشهد أعادته كان خلال فيلم ريجاتا مع الفنانة محمود حميدة حيث أعيد 26 مرة.

واختارت رانيا صفة "المجنونة" كأكثر الصفات التي تميزها عن غيرها من الفنانات، كما أن تكون "عِنَديّة" في بعض المواقف وليس في المطلق.

وأوضحت رانيا أنّها تريد تقديم دور الفنانة الراحلة سعاد حسني في فيلم خلي بالك من زوزو.