قرر اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الثلاثاء، إحالة مدير مدرسة الشهيد محمود حامد الأشقر الابتدائية بقرية الهياتم للتحقيق، وذلك خلال جولته على المنشآت الخدمية بالقرية.

وكان رئيس المدينة، فاجأ المدرسة، وكلف مسئول التفتيش المالي والإداري بمجلس المدينة، بالتفتيش على سجلات الحضور والانصراف، وتم التشطيب على اثنين من قوة المدرسة هما مدير المدرسة وأحد المدرسين، لتخلفهم عن الحضور بدون إذن أو سند قانوني، فأصدر قراره بإحالة مدير المدرسة والمعلم للتحقيق، لعدم التواجد، وكذلك بوجود بعض المخالفات الأخرى بالسجلات.

ووجه رئيس المدينة، مسئول إدارة التفتيش المالي والإداري، بمتابعة سجلات الحضور والانصراف بالوحدة المحلية للهياتم، والتأكد من خطوط السير، ووجود شهادات اللقاح لموظفي الوحدة المحلية.