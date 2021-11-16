المفتي يرد على سؤال طلاب جامعة بني سويف حول جواز سفر المرأة إلى البلاد الأجنبية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الفتوى تتطلب التوثيق والتأكد، متابعًا: «الخبر مسؤولية.. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد».

وأضاف على هامش استضافته في جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، أن شباب الجامعة عليه البحث والتفكير والنقد والتمحيص في كل صغيرة وكبيرة، مستكملا: «حافظوا على بلادكم.. وكونوا إيجابيين، وإياكم والهدم والسلبية».

وأجاب فضليته على أسئلة الطلاب، خاصة بشأن عمل المرأة، التي أكد أن المجتمع حرمها من هذا الحق منذ فترة طويلة وآن الأوان للحفاظ على هذا الحق، مضيفًا: «السفر أيضًا جائز للبلاد الأجنبية من أجل الحصول على أي منحة، ولكن نخرج ونصطحب معنا المضير والأخلاق».

من جانبه، قال القمص غبريال ممثل بيت العائلة المصرية، إن «بلادنا الحبيبة مصر تتعرض لهجات عبر التاريخ ثورتين والأيام الصعبة وقدمت الأسر المصرية والمساجد والكنائس قوى الظلام تشعل الفتن وطن بلا كنائس افضل من كنائس بلا وطن».