طارق قنديل: الأهلي ثاني أفضل نادي في العالم

قال طارق قنديل المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، إنّ الأهلي حصل على 23 بطولة قارية بعد ريال مدريد، وهو ثاني أفضل نادي في العالم، لافتًا إلى أن فرحة جماهير النادي بالنجمة التاسعة كبيرة لأنها جاءت بعد غياب اللقب لمدة 7 سنوات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن النشاط الرياضي في النادي غير كرة القدم، مصروف عليه في آخر ميزانية 200 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيكون بها اهتمام أكبر بالنشاطات الرياضية.

وأوضح أن أعضاء الجمعية العمومية هم عائلة النادي الأهلي، بالإضافة للجمهور والعاملين، لافتًا إلى سعيهم لمجاراة التطور التكنولوجي داخل النادي، مؤكدًا أن النادي لديه 33 مليون متابع على السوشيال ميديا.

وذكر أنّه يتم الدفع بالنادي في الريادة الرقمية التكنولوجية التي تجري حاليًا، مشيرًا إلى رئيس النادي محمود الخطيب أخبر الراغب للترشح في أعضاء مجلس الإدارة للاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة؛ استعدادًا للجلوس مع حكماء النادي للعرض عليه.

ولفت إلى أن هذا الأمر يُعتبر تقليدًا لدى النادي، مؤكدًا أن هناك معايير لاختيار المشاركين في خوض الترشح لهذه الانتخابات، وأن كل مرحلة ولها متطلباتها وظروفها الخاصة؛ لتحقيق أحلام جمهور النادي الأهلي وطموحاته.

وأضاف أنَّ خدمة النادي الأهلي شرف داخل أو خارج المجلس، مشيرًا إلى أن أي عضو في الجمعية العمومية للنادي الأهلي تتوافر فيه شروط الترشح يحق له الترشح في انتخابات النادي، مؤكدًا أن قائمة الخطيب تتحرك بشكل جماعي في فروع القلعة الحمراء.

وأكد أنه لم تحدث أية خلافات بين العامري فاروق وخالد مرتجى على منصب نائب رئيس النادي، لافتًا إلى إعداد لائحة لمضاعفة مرتبات العاملين في النادي الأهلي، وأمين الصندوق واجبه إدارة أموال النادي نفسه.