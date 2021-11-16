 «مصر الخير» تغيث متضرري سيول أسوان: كراتين غذائية وبطاطين ومخبز متحرك - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 1:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟

النتـائـج تصويت

«مصر الخير» تغيث متضرري سيول أسوان: كراتين غذائية وبطاطين ومخبز متحرك


نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 12:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 12:55 ص

قال المهندس أحمد علي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، إنَّ المؤسسة يكون لديها تنبؤ بأخطار السيول في المناطق المعرضة لهذا الأمر، فتعمل على تجهيز الدعم المناسب لهذه المناطق كاستعداد استباقي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنّ عملية الاستغاثة تتم على ثلاث مراحل، هي منح المواطن المتضرر بطعام جاهز وبطاطين، والمرحلة الثانية تحريك مخبز متحرك للإغاثة بشكل يومي (ننتج ألف رغيف يوميًا في غرب أسوان والرقم قابل للزيادة).

وأوضح أنّه تم تقديم كراتين غذائية للأسر المتضررة تكفي الأسرة من 3 لـ 5 أيام، وذلك بخلاف العمل في الجزء الإغاثي، مؤكدًا تضرر 850 منزلاً من السيول والأمطار.

وأشار إلى أنه تتم إغاثة الأسر بأسوان عبر تقديم أسهم بقيمة 500 جنيه بهدف إعادة الإعمار؛ كتبرع من الشركات والأفراد توجه لإعادة إنشاء المنازل أو تأهيلها، مشيرًا إلى أنه تم عمل مطابقة ميدانية للتأكد من صرف التبرعات في أماكنها الصحيحة للمنازل المتضررة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك