«مصر الخير» تغيث متضرري سيول أسوان: كراتين غذائية وبطاطين ومخبز متحرك

قال المهندس أحمد علي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، إنَّ المؤسسة يكون لديها تنبؤ بأخطار السيول في المناطق المعرضة لهذا الأمر، فتعمل على تجهيز الدعم المناسب لهذه المناطق كاستعداد استباقي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنّ عملية الاستغاثة تتم على ثلاث مراحل، هي منح المواطن المتضرر بطعام جاهز وبطاطين، والمرحلة الثانية تحريك مخبز متحرك للإغاثة بشكل يومي (ننتج ألف رغيف يوميًا في غرب أسوان والرقم قابل للزيادة).

وأوضح أنّه تم تقديم كراتين غذائية للأسر المتضررة تكفي الأسرة من 3 لـ 5 أيام، وذلك بخلاف العمل في الجزء الإغاثي، مؤكدًا تضرر 850 منزلاً من السيول والأمطار.

وأشار إلى أنه تتم إغاثة الأسر بأسوان عبر تقديم أسهم بقيمة 500 جنيه بهدف إعادة الإعمار؛ كتبرع من الشركات والأفراد توجه لإعادة إنشاء المنازل أو تأهيلها، مشيرًا إلى أنه تم عمل مطابقة ميدانية للتأكد من صرف التبرعات في أماكنها الصحيحة للمنازل المتضررة.