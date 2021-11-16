قالت الدكتورة إيمان سيد رئيسة قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إنّ مخرات السيول الموجودة في الوجه القبلي تصل إلى 17 مخر سيل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الاثنين، أنَّ هذه المخرات يتم تطهيرها وصيانتها بشكل دوري، لافتة إلى أنه يتم التأكّد من قدرتها على سحب كميات المياه حال حدوث أجواء ماطرة لتتحرك بها في مسارها الطبيعي.

وأشارت إلى أنّ هناك الكثير من المخرات التي تصب في نهر النيل، وهو ما يؤدي إلى ظهور عكارة في النيل وقت السيول، بما يعني أنّ هذه المخرات بعملت بشكل جيد.

ولفتت إلى أنَّ السنوات السبع الماضية شهدت مضاعفة أعمال الحماية من السيول بنسبة 400%، حيث تم تنفيذ 1500 منشأ تتنوع بين سدود حماية وإعاقة وبحيرات تخزين وخزانات أرضية وذلك في المدن والمحافظات الحدودية التي تتعرض لأمطار بشكل مستمر.

وأفادت بأن الوزارة وصلت إلى منتصف المرحلة الثالثة من برنامج حماية المحافظات الساحلية، مؤكّدة أن هذه المنشآت استطاعت في الفترة الماضية أن تؤكد قدرتها على الحماية بشكل كبير.

وشددت على أنه لا يوجد دولة في العالم يمكنها الوصول إلى نسبة حماية بدرجة 100%، فيما أكّدت أن جهود الوزارة تخفف من آثار أي كارثة.

وتابع: "السيول تحولت في بعض المناطق من نقمة إلى نعمة.. فالأمطار التي تهطل على محافظة سيناء في موسم السيول يعيش المواطنون عليها طوال العالم".