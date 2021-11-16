ولي أمر تلميذ يحرر محضرا بتعرض نجله للتحرش في مدرسة بالإسكندرية

حرر ولي أمر تلميذ مٌقيد في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس القومية، محضرًا بقسم شرطة باب شرقي في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، يفيد بتعرض نجله للتحرش، من قِبَل أحد زملائه، أثناء لهوهم في الفسحة خلال اليوم الدراسي.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ من: "أ. أ. ع" موظف، حول تعرض نجله للتحرش داخل أحد المدارس القومية، الكائنة في نطاق دائرة القسم.

وقال ولي أمر التلميذ، في بلاغه، إن نجله أبلغه منذ 4 أيام، بقيام أحد الطلاب يكبرهُ في المرحلة التعليمية والعمرية، بتحسس جسده وقدميه، أثناء تواجده في الفسحة المدرسة، وأنه لا يعرف اسمه ولا بياناته الشخصية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرض المحضر على النيابة؛ لتباشر التحقيق.