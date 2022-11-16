طالبان باكستان تعلن مسئوليتها عن هجوم استهدف سيارة شرطة وأدى لمقتل 6 أشخاص

أعلنت حركة طالبان باكستان مسئوليتها عن الهجوم الذي استهدف سيارة تابعة للشرطة شمال غربي باكستان، وأسفر عن مصرع ستة أشخاص.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء عن المتحدث باسم حركة طالبان باكستان، محمد خراساني، قوله: إن عناصر الحركة تمكنوا من نصب كمين لأفراد الشرطة الذين كانوا في طريقهم لشن حملة مداهمة، ونجحوا في الاستيلاء على خمسة أسلحة من القوات.

وأعلن مسئولون باكستانيون، في وقت سابق اليوم، مقتل ستة أشخاص في كمين نصبه مسلحون واستهدف سيارة تابعة للشرطة شمال غرب البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الضابط بالشرطة الباكستانية، راب نواز خان، قوله: إن الهجوم الذي وقع في منطقة "لاكي مروات" جاء خلال دورية روتينية كانت تقوم بها قوات الشرطة في المنطقة، مضيفا أن المهاجمين تمكنوا من الفرار على دراجات نارية.

وأضاف خان أن تعزيزات قد وصلت إلى مكان الحادث وتم نقل جثث الضحايا إلى المستشفى، مشيرا إلى أن تحقيقا قد بدأ للبحث عن الجناة.