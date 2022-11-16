كييف: روسيا وحدها مسؤولة عن الهجمات الدموية على الأراضي البولندية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسؤول أوكراني بارز إن "روسيا وحدها" مسؤولة عن سقوط صاروخ داخل الأراضي البولندية، أودى بحياة شخصين.

وغرد ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر موقع تويتر اليوم الأربعاء: "روسيا وحدها مسؤولة عن المخاطر المتزايدة في الدول المجاورة".

وأضاف بولودياك: "حان الوقت كي تغلق أوروبا السماء فوق أوكرانيا"، مشيرا إلى دعوات كييف المتكررة لفرض الاتحاد الأوروبي منطقة حظر طيران فوق الأراضية الأوكرانية.

وأرجعت بولندا وحلف شمال الأطلسي "ناتو" الضربة التي تعرضت لها الأراضي البولندية إلى صاروخ أوكراني مضاد للطائرات.

وذكر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أنه ليس هناك إشارة على أن روسيا تستعد لإجراءات عسكرية ضد الحلف.