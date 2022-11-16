أمريكا تعتزم كشف المزيد من بيانات تعاملات سندات الخزانة لمساعدة الأسواق

تعتزم السلطات الرقابية المالية الأمريكية اتخاذ خطوة جديدة لتحسين مستوى الشفافية والإفصاح في سوق تداول سندات الخزانة الأمريكية بعد شهور من المناقشات مع الأطراف المعنية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نيلي ليانج كبيرة مسؤولي التمويل المحلي في وزارة الخزانة الأمريكية قولها خلال مشاركتها في مؤتمر سنوي عن سوق السندات بنيويورك القول "نقترح توفير الشفافية على مستوى التعاملات للعامة بطريقة تدريجية ومحسوبة... سنسير ولن نجري" في هذا المسار، دون إعلان توقيت بدء نشر بيانات التداول الجديدة.

وأضافت ليانج أن توفير المزيد من الشفافية في أكبر سوق سندات على مستوى العالم سيوفر مزايا كبيرة ودائمة، مشيرة إلى أن المناقشات والدراسات التي تمت حول هذا الموضوع أظهرت أن توفير "المزيد من الشفافية يمكن أن يحسن ثقة المستثمرين" في السوق.

وتابعت ليانج حديثها بالقول إن "المستثمرين يحصلون على مزيد من التأكيدات من خلال متابعة المعاملات المنفذة بدلا من الاعتماد على عروض الأسعار الاسترشادية، وبالتالي قد تزيد رغبتهم في الاستمرار في السوق".