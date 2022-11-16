رئيس مجلس السيادة بالسودان يؤكد تعاون الخرطوم مع المفوضية الدولية لحقوق الإنسان

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، التزام السودان بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وتعهد بتعاون بلاده التام مع مفوضية حقوق الإنسان والتزام مؤسسات الدولة بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان بالبلاد.

وأشار البرهان، خلال لقائه بمكتبه اليوم، المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق ومدير دائرة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية السفير عصام متولي، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لعودة النازحين واللاجئين من مناطق النزاعات إلى مناطقهم.

وقال السفير عصام متولي في تصريحات، عقب اللقاء، إن رئيس مجلس السيادة أكد الالتزام بعملية التحول الديمقراطي بالبلاد من خلال العملية السياسية الجارية، وجدد تعهداته بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية وإتاحة الفرصة للقوى السياسية لتشكيل الحكومة الانتقالية التي تقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة.

ولفت إلى أن رئيس مجلس السيادة رحب بزيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان للبلاد، وبالمساعدات التي يمكن أن تقدمها المفوضية للسودان لتجاوز بعض الأزمة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

من جهته، عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان، عن سعادته بزيارة السودان، التي قال إنها الزيارة الرسمية الأولي له بعد توليه منصبه، مشير إلى أنها شملت إلى جانب لقاء رئيس مجلس السيادة، لقاءات مع بعض الوزراء وممثلي المجتمع المدني، تناولت أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.

وأضاف أنه زار مدينة الفاشر ووقف خلال الزيارة على أوضاع حقوق الإنسان في دارفور.