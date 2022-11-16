رئيسة الوزراء الإيطالية تبدي قلقها البالغ بعد سقوط صواريخ على بولندا

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، عن "مخاوفها الشديدة وقلقها" بعد سقوط صواريخ على بولندا، مما أسفر عن مقتل شخصين، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتبها اليوم الأربعاء.

وذكر بيان مكتب ميلوني أنه خلال قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، شاركت ميلوني في اجتماع لحلفاء إيطاليا في منظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو" وأوروبا لتقييم ما حدث والخطوات التي يجب اتخاذها بعد ذلك.

وقال البيان إن رئيسة الوزراء الإيطالية أعرب عن تضامنها مع بولندا حكومة وشعبا، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأشار إلى أن ميلوني تحدثت هاتفيا مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي.