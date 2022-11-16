أوكرانيا: عودة الكهرباء في أغلب المناطق غداة القصف الصاروخي الروسي

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إصلاح معظم حالات انقطاع التيار الكهربائي عقب الضربات الصاروخية الروسية، أمس الثلاثاء.

وقال زيلينسكي، خلال خطاب عبر الفيديو، إن فرق الإصلاح ومزودي الطاقة عملوا طوال الليل. وأضاف: "عاد مجددا اتصال معظم مستهلكي الطاقة بالشبكة في مختلف المناطق".

وأشار نائب رئيس مكتب الرئاسة كيريلو تيموشينكو إلى أن آلاف الأسر في عدد من المناطق الغربية والشمالية لا تزال تواجه مشاكل في الحصول على الكهرباء بالكامل.

كما حذرت شركات الطاقة من أن العملاء يجب أن يكونوا مستعدين لانقطاعات غير معلن عنها مع استمرار الإصلاحات.