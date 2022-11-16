انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 4% خلال الربع الثالث

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الروسي، الصادرة اليوم الأربعاء، انكماش اقتصاد روسيا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 4%، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وذكر مكتب الإحصاء أن معدل الانكماش السنوي يعتمد على الأرقام الأولية، في حين كان المحللون يتوقعون انكماش الاقتصاد بمعدل 7ر4%.

يذكر أن هذا هو الربع الثاني على التوالي الذي يسجل فيه الاقتصاد الروسي انكماشا، حيث انكمش بمعدل 4% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد نموه بمعدل 5ر3% خلال الربع الأول.

وبحسب مسح أجرته وكالة بلومبرج للأنباء يمكن أن يصل انكماش الاقتصاد الروسي إلى ذروته خلال الربع الأول من العام المقبل، مع تراجع الناتج الاقتصادي بمعدل 8%، في حين من غير المتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو قبل الربع الثالث من العام المقبل.