 انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 4% خلال الربع الثالث - بوابة الشروق
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انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 4% خلال الربع الثالث

د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 11:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 11:33 م

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الروسي، الصادرة اليوم الأربعاء، انكماش اقتصاد روسيا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 4%، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وذكر مكتب الإحصاء أن معدل الانكماش السنوي يعتمد على الأرقام الأولية، في حين كان المحللون يتوقعون انكماش الاقتصاد بمعدل 7ر4%.

يذكر أن هذا هو الربع الثاني على التوالي الذي يسجل فيه الاقتصاد الروسي انكماشا، حيث انكمش بمعدل 4% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد نموه بمعدل 5ر3% خلال الربع الأول.

وبحسب مسح أجرته وكالة بلومبرج للأنباء يمكن أن يصل انكماش الاقتصاد الروسي إلى ذروته خلال الربع الأول من العام المقبل، مع تراجع الناتج الاقتصادي بمعدل 8%، في حين من غير المتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو قبل الربع الثالث من العام المقبل.

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