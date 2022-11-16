أعلن برنامج الأغذية العالمي، منذ قليل، عن دخول أول قافلة مساعدات إلى إقليم تيجراي شمال إثيوبيا منذ توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي، وفقا لما نشرته شبكو "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ووقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي في العاصمة الكينية نيروبي وثيقة ترتيبات أمنية بوساطة أفريقية، تثبيتا لاتفاق السلام بينهما لإنهاء حرب استمرت عامين أودت بحياة الآلاف وتشريد الملايين.

تضمن الاتفاق وقف إطلاق النار والأعمالِ العدائية ونزع الأسلحة من المليشيات، وإنفاذ القانون وإعادة َالأوضاع الطبيعية إلى إقليم تيجراي إلى ما قبل اندلاع المواجهات العسكرية بين الحكومة والجبهة في نوفمبر 2020.