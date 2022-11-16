شركة كهرباء أوكرانيا تعلن انقطاع الطاقة عن أنحاء واسعة نتيجة القصف الروسي

أعلنت شركة الكهرباء الحكومية في أوكرانيا (أوكرنيرجو)، اليوم الأربعاء، انقطاع الطاقة عن أنحاء واسعة من البلاد؛ جراء القصف الروسي الذي استهدف بنى تحتية أساسية أمس الثلاثاء.

وذكرت الشركة - حسبما أوردت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أن انقطاعات الطاقة ستكون مخططة أحيانا وغير معلنة أحيانا أخرى وذلك بسبب أعمال الطوارئ الجارية في القطاع.

وأعلنت وزارة الطاقة أن القصف الروسي، أمس، هو الأكبر ضد منشآت الطاقة في البلاد منذ بداية الأعمال العسكرية، وأنه استهدف منشآت توليد الطاقة وأنظمة التوزيع.

وأوضح مكتب الرئاسة أن القصف أسفر عن مصرع ستة مدنيين وإصابة 17 آخرين على الأقل.

وكانت قيادة الجيش الأوكراني أعلنت أن روسيا أطلقت، أمس الثلاثاء، أكثر من 90 صاروخا، ونفذت أكثر من 10 هجمات بطائرات مسيرة على أوكرانيا، مضيفة أن القوات الأوكرانية أسقطت 77 صاروخا و11 طائرة مسيرة.