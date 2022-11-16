الجيش البولندي: دفاعتنا الجوية لا يمكنها تغطية الدولة بأكملها

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ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة البولندية اليوم الأربعاء، أن نظام الدفاع الجوي لا يمكنه تغطية الدولة بأكملها، وذلك عقب سقوط صاروخ في قرية بولندية ما أسفر عن مقتل شخصين.

ونقلت صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية -عن بيان القيادة- :" لا توجد دولة لديها دفاعات جوية قادرة على حماية جميع أراضيها، الدفاعات الجوية مصممة لحماية البنية التحتية الحيوية".

وكانت وسائل إعلام بولندية قد أفادت بأن شخصين لقيا مصرعهما أمس /الثلاثاء/ بعد أن سقط صاروخ روسي الصنع على قرية برزيودوف الكائنة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

واستدعت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الأربعاء السفير الروسي سيرجي أندرييف وذلك على خلفية سقوط صاروخ روسي أمس الثلاثاء شرق البلاد.

وذكرت الوزارة -في بيان نُشر على موقعها الرسمي على الإنترنت- إن "وزير الخارجية زبيجنيو راو قد استدعى السفير الروسي سيرجي أندرييف لدى وزارة الخارجية وطالبه بتوضيحات مفصلة فورية" بشأن هذه الحادثة.