برلين تواصل دراسة سحب القوات الألمانية من مالي

تواصل الحكومة الألمانية دراسة سحب قوات الجيش الألماني من مالي.

ونفت عدة وزارات مساء اليوم الأربعاء تقريرا أفاد بأن الحكومة الألمانية اتفقت، من حيث المبدأ، على سحب قوات الجيش في العام المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية أنه لا يوجد اتفاق مبدئي، فيما أشارت وزارة الدفاع إلى المؤتمر الصحفي للحكومة ظهر اليوم.

وقال متحدث باسم الوزارة إن العملية التي تنظر في إطارها الحكومة على أية حال في مستقبل دورها في منطقة الساحل، لا تزال جارية، بوسعكم أن تتوقعوا أننا سنصدر قرارا بهذا الشأن في هذا العام، وسيتم ذلك بالطبع عبر تشاور وثيق ولاسيما مع ديوان المستشارية وكذلك مع وزارة الخارجية، ونحن في منتصف هذه المحادثات.

وفي سياق متصل، قال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فولفجانج بوشنر، في المؤتمر الصحفي إن التشاور لا يزال جاريا في الحكومة، ولا أريد أن أستبقه هنا بتكهنات.

وكانت بريطانيا أعلنت مؤخرا سحب جنودها من مالي، وبررت ذلك بتنامي القلق حيال التعاون العسكري بين مالي وروسيا.