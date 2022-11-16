واشنطن تنشر 500 جندي إضافي في جنوب ألمانيا

أعلن مكتب حكومة ولاية بافاريا في مدينة ميونخ، مساء اليوم، أن الجيش الأمريكي سيزيد من عدد قواته في موقعه بمدينة انسباخ، في جنوب ألمانيا.

وقال المكتب إن 500 جندي إضافي سيتمركزون في مدينة انسباخ مع عائلاتهم، بعدد إجمالي يزيد عن 1000 جندي، مضيفا أن الولايات المتحدة أعلنت ضخ استثمارات بنحو 1.6 مليار دولار في الحامية الأمريكية في انسباخ بحلول عام 2032.

من جانبه، قال رئيس مكتب حكومة الولاية فلوريان هيرمان إن "هذا يوم عظيم لبافاريا، ونحن مسرورون بهذا الالتزام الواضح حيال موقع انسباخ. بافاريا هي شريك محل فخر للجيش الأمريكي".

وقال هيرمان إنها إشارة قيمة في الشراكة الأمنية عبر ضفتي الأطلسي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أتبع إعلانه بنشر قوات أمريكية إضافية في أوروبا، بأفعال على نحو سريع.

ورأى أن الاستثمارات بقيمة نحو 1.6 مليار يورو التي تعتزم واشنطن ضخها في موقعها في انسباخ تعد بمثابة التزام ثابت حيال الموقع وتؤكد أهمية بافاريا كموقع تمركز في تخطيط الولايات المتحدة على المدى الطويل.